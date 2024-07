Zum Jubiläum glänzte das Welser Radkriterium

Wenn die Radprofis mit bis zu 80 km/h am Kaiser-Josef-Platz vorbeisausten, war ihnen der Jubel des Publikums sicher: Hochstimmung herrschte am Mittwoch beim 25. Innenstadtkriterium in Wels. Zahlreiche Radsport-Fans tummelten sich rund um die Videowalls entlang der Strecke und verfolgten bei herrlichem Sommerwetter das Rennen. Rund 10.000 Fans strömten laut den Veranstaltern in die Innenstadt.

Der Hauptsponsor, die Raiffeisenbank Wels, lud wieder Wirtschaftstreibende aus der Region und langjährige Kunden ein, das Radsportereignis von der Rooftop-Bar am K. J. mitzuverfolgen. "Wir sehen das Innenstadtkriterium als unser Sommerfest", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Günter Stadlberger.

Dichtes Gedränge herrschte auch im großzügigen VIP-Bereich auf dem Kaiser-Josef-Platz. Bild: Maringer/eventfoto.at

Er wünsche sich einen Sieger aus Wels, sagte er vor dem Rennen: "Einen Einzelnen herauszupicken, ist schwierig – aber Riccardo Zoidl hat, denke ich, recht gute Karten." Stadlbergers Tipp sollte sich bewahrheiten – der Kapitän des Teams Felt Felbermayr schaffte es am Mittwoch vor Gregor Mühlberger (Movistar) und Felix Gall (A2GR) als Erster ins Ziel. Es war Zoidls zweiter Sieg beim Innenstadtkriterium. Im Damenrennen triumphierte Kathrin Schweinberger vor Leila Gschwentner und Elisa Winter.

Der Drittplatzierte Felix Gall mit Verbandspräsident Paul Resch Bild: Maringer/eventfoto.at

Ehrung für Paul Resch

Einen besonderen Moment gab es auch für Paul Resch, den "Vater" des Innenstadtkriteriums: Zum 25. Jubiläum verlieh Sportlandesrat Markus Achleitner dem Präsidenten des Oberösterreichischen Radsportverbands nach der Preisverleihung den Titel eines Konsulenten, die höchste Ehrung für Sportfunktionäre in Oberösterreich. "Paul Resch ist ein Musterbeispiel für Ehrenamt, Herzblut und Einsatz", sagte Achleitner.

