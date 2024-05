Das ging schnell: Um 17 Uhr erhält Steyr einen neuen Maibaum

"Der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl hat vorgeschlagen, dass wir den neuen Baum heute am Beginn der Langen Einkaufsnacht aufstellen könnten", sagt Simon Mayr von der Landjugend Wolfern, "und dieser Bitte kommen wir natürlich gerne nach."

Wie berichtet, war der "alte", 24 Meter hohe Maibaum am Donnerstag um Mitternacht beim missglückten Versuch der Landjugend, ihn in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu stehlen, kaputt gegangen. Innerhalb kürzester Zeit haben die Wolferner nun einen neuen Baum organisiert. "Wir Burschen haben ihn gefällt und geschält, unsere Mädels haben die Kränze neu gemacht und die Girlanden neu gebunden. Die ganze Landjugend hat mitgeholfen", sagt Mayr. Der Baum sei nun eigentlich sogar schöner als zuvor.

Der "neue" Maibaum wird heute, Freitag, um 17 Uhr von der Firma Mitter per Kran aufgestellt. Aufgrund des Regens wäre ein händisches Aufstellen auch zu riskant gewesen. "Wie man beim missglückten Stehlversuch gesehen hat, haben die Burschen von der Landjugend ja auch gar keine Schwalben, mit denen sie den Baum aufstellen hätten können", sagt Stadtchef Vogl, der am Abend auch Wolferns Bürgermeister Karl Mayr als Gast begrüßen wird: „Und selbstverständlich erwarten wir uns eine gute Jause für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalbetriebe, die in der Nacht ausrücken mussten, um den Stadtplatz zu sichern sowie für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, die den Baum am Montag händisch aufgestellt haben. Damit ist die Sache für uns erledigt.“

Und die Organisatoren der Steyrer Einkaufsnacht dürfen sich zudem freuen, dass sie zum Auftakt ihrer Aktion eine zusätzliche Attraktion haben.

