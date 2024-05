Putin verhandlungsbereit? China und Russland für Einigung in Ukraine-Krieg

Wladimir Putins erster Auslandsbesuch nach seiner Wiederwahl führte am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach China. Nach einem Treffen mit Pekings starkem Mann, Xi Jinping, sagte dieser: "Beide Seiten sehen eine politische Einigung als den richtigen Weg, um die Ukraine-Krise zu lösen." China hoffe, dass Frieden und Stabilität in Europa bald wiederhergestellt seien. Peking sei bereit, eine konstruktive Rolle dabei zu spielen. Die chinesisch-russischen Beziehungen würden zum Frieden beitragen: Die Beziehungen zwischen China und Russland seien "nicht nur im grundlegenden Interesse der beiden Länder", sondern auch "förderlich für den Frieden", die Stabilität und den Wohlstand in der Region und der Welt.

Der Kremlchef dankte China für Initiativen, die zur Lösung des Konflikts in der Ukraine beitragen. Die Chinesen hatten vor mehr als einem Jahr bereits einen Zwölf-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts vorgelegt. Allerdings blieben die Vorschläge vage und stießen deshalb auf internationale Kritik.

Bereits kurz vor seiner Ankunft in China hatte Putin in einem Interview mit Chinas amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua erklärt, der Kreml sei zu Verhandlungen über den Konflikt in der Ukraine bereit. "Wir sind offen für einen Dialog über die Ukraine, aber solche Verhandlungen müssen die Interessen aller Länder berücksichtigen, die in den Konflikt involviert sind, einschließlich unserer", zitierte Xinhua den russischen Präsidenten. Verhandlungen seien von russischer Seite nie abgelehnt worden.

Friedenskonferenz mit China?

Für die Friedenskonferenz in der Schweiz, an der Russland nicht teilnimmt, hat Peking bisher nicht zugesagt. Wegen der guten Beziehungen und dem Einfluss auf Moskau gilt China als entscheidender Teilnehmer. Russland dürfte daran aber wenig Interesse haben.

Putin sagte im Gespräch mit Xi, beide Länder verfügten über eine solide Grundlage in der praktischen Zusammenarbeit. Der Kremlchef erklärte, dass der bilaterale Handel im Jahr 2023 um fast ein Viertel auf umgerechnet 208 Milliarden Euro angestiegen sei.

