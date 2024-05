Kentucky Fried Chicken neu in Wels

Die neue KFC-Filiale in Wels

Im ehemaligen Drive-in des Welser Großbäckers Resch & Frisch nimmt am Mittwoch (10 Uhr) der US-Konzern Kentucky Fried Chicken (KFC) seine 14. Österreich-Filiale in Betrieb: "Mit dem neuestem Design eines Architektenteams speziell für Wels", verrät KFC-Pressesprecherin Agnieszka Imsirovic auf OÖN-Anfrage.

In Österreich plant das Unternehmen in diesem Jahr fünf neue Standorte. Wels macht den Anfang, gefolgt von Amstetten und weiteren Städten, die KFC noch nicht preisgeben möchte. Nach Ansfelden und der Plus-City in Pasching ist Wels erst die dritte Oberösterreich-Filiale.

Kaffeehaus stand leer

Das seit Monaten leerstehende Kaffeehaus mit Drive-in-Bereich habe sich angeboten, sagt Imsirovic. "In der Hans-Sachs-Straße wird es 140 Sitzplätze und einen Schanigarten geben."

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

KFC wurde 1940 im US-Bundesstaat Kentucky von Colonel Sanders gegründet. Sein Gesicht prangt auf sämtlichen Verpackungen und Werbetafeln. Weltweit zählt KFC mehr als 25.000 Filialen. Das Unternehmen ist stolz auf seine Geheimrezeptur, bestehend aus elf ausgewählten Kräutern und Gewürzen. Schärfe, Würze und Knusprigkeit variiert von Gericht zu Gericht. Die Welser Filiale verfügt über einen Drive-in und ein Restaurant. Neben paniertem Hühnerfleisch werden Salate, Pommes und vegane Strips angeboten. In die neue Filiale wurde auch ein Café integriert. (fam)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler