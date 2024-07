Rückhaltebecken schützt Bewohner in Hinzenbach vor Hochwasser

Offiziell eröffnet wurde gestern das Hochwasser-Rückhaltebecken Pulvermühlbach mit einem Rückhaltevolumen von 70.000 Kubikmetern. Insgesamt wurden 2,1 Millionen Euro investiert, die sich Bund (62 Prozent), Hochwasserschutzverband Aschachtal (22 Prozent), Land OÖ (15 Prozent) und oö. Infrastrukturressort (1 Prozent) teilen.

99 Gebäude überflutet

Der Ortsteil Seebach in der Gemeinde Hinzenbach und die Stroheimer Landesstraße waren immer wieder von Hochwasser betroffen (1978, 2002 und 2008), zuletzt im Jahr 2009, als der Ortsteil und die Landesstraße überflutet wurden. Damals waren 86 Wohnhäuser und Nebengebäude, acht land- und forstwirtschaftliche Gebäude und fünf Gewerbegebäude betroffen. Der Gesamtschaden belief sich damals auf mehr als 3,8 Millionen Euro.

Umgesetzt hat das Projekt die Wildbach- und Lawinenverbauung, in deren Kompetenzbereich gibt es nur drei weitere Rückhaltebecken in vergleichbarer Größe. "Jedes einzelne dieser Bauwerke bedeutet für die Anrainerinnen und Anrainer ein Höchstmaß an Sicherheit und Lebensqualität", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Durch Rückhaltebecken wird die Hochwasserspitze vermindert und der Hochwasserabfluss verzögert.

In Hinzenbach wurden 1300 Kubikmeter Beton und 128 Tonnen Stahl verbaut. Die Dammlänge beträgt 106 Meter, die Dammhöhe 10,7 Meter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.