Birgit Denk und Hofbühne feiern gemeinsam Jubiläum

Die bekannte Mundartsängerin Birgit Denk und ihre Band, die heuer so wie die Hofbühne Tegernbach das 25-Jahr-Jubiläum feiern, begehen den Weltfrauentag am Samstag, 8. März, gemeinsam. "Das ist ein Höhepunkt für uns im Jahr, denn sie ist eine der tollsten österreichischen Künstlerinnen und das erste Mal bei uns, und das genau zum Frauentag", freut sich Hemma Scheicher von der Hofbühne.

Einem größeren Publikum wurde Birgit Denk durch ihre Musik- und Talkshow "Denk mit Kultur" auf ORF III bekannt, die beim Publikum besonders gut ankam. Die Dialektsängerin lud sich dazu jeweils zwei bekannte Gäste ein, um mit ihnen schlagfertig zu plaudern und gemeinsam zu singen und zu musizieren. "Ich werde noch immer fast täglich von Leuten, die die Sendung vermissen, darauf angesprochen", sagt die Musikerin im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Aber leider haben wir vom ORF derzeit keinen Auftrag, schade für uns und Hunderttausende Zuseher."

Dieses Jahr konzentriert sich Denk also auf ihre Jubiläumstour "Silberhochzeit – 25 Jahre komplett out" und wird zahlreiche Konzerte spielen. Der Song "Komplett out" entstand übrigens bereits vor 24 Jahren. "Denn als wir im Jahr 2000 begonnen haben, war die Zeit des Elektropop – und der Dialekt eher verpönt. Wir wussten, dass wir mit dem, was wir vorhaben, nicht Mainstream sind, aber es ist trotzdem leiwand", sagt Denk.

Die Besucher auf der Hofbühne erwartet eine "Rund-um-Schau" der 25-jährigen Karriere. Es wird ein Streifzug durch alle elf bisherigen Alben. Chronologisch von den ersten Liedern bis zu einem noch unveröffentlichten Song. "Es wird ein extrem bunter Abend, denn wir haben uns nicht nur äußerlich, sondern natürlich auch musikalisch in diesen 25 Jahren verändert."

Die Geschichten dahinter

Denk erzählt zwischen den Liedern gewohnt unterhaltsam von Geschichten, die sich zugetragen haben. Etwa vom Engagement in Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien, das man bekam, weil dort angeblich noch immer viele Deutschsprachige im Publikum sein würden. "Als wir hinkamen, hat das Publikum kein Wort verstanden und ich habe die Texte ins Englische übersetzt, was den Abend aufgrund meiner Englischkenntnisse amüsanter und länger gemacht hat."

Zum bevorstehenden Weltfrauentag wünscht sich die Musikerin, dass mehr Songs von Frauen gehört und gespielt werden. "Frauen haben es in der Musikbranche noch immer schwerer, sie müssen mehr vorkommen."

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger