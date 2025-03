Forscher wollen Geheimnis um Erdstall in Tollet lüften

Sie sind für die Forscher noch immer ein Rätsel, die sogenannten Erdställe. Waren die Höhlensysteme Verstecke, Kultorte oder dienten sie als Lagerraum? Einer der besterhaltenen Erdställe Oberösterreichs befindet sich unter einer Wiese in Unterstetten in der Gemeinde Tollet. Er ist mehr als 800 Jahre alt und hat eine Gesamtlänge von 37 Metern. Zugänglich ist er nur für wenige Auserwählte, wie für den Erdstallforscher und -experten Josef Weichenberger. Es ist auch nicht ganz ungefährlich: Vor dem Einstieg muss für ausreichende Sauerstoffzufuhr gesorgt werden. Die Verbindungsschächte, die "Schlupfröhren", die zu den insgesamt sieben Kammern führen, haben nur einen Durchmesser von rund 40 Zentimetern. Platzangst sollte man jedenfalls nicht haben.

Forschende der Fachhochschule OÖ am Campus Wels, Kurt Niel und Raimund Edlinger, erhoffen sich mittels einer 3D-Kartierung neue Erkenntnisse. Ein eigener Verein, "OÖ. Erdstallzentrum Tollet Unterstetten", will das "Unterirdische oberirdisch sichtbar machen" und das Kulturerbe bekannter machen.

"Unser Ziel ist es, die Anlage zu erhalten, und wir wollen das Bewusstsein für das Bodendenkmal schärfen", sagt Vereinsobmann Ernst Martinek aus Tollet. Etwaige Maßnahmen müssen in Rücksprache mit dem Bundesdenkmalamt erfolgen. Aktuell hat der Verein 35 Mitglieder, die sich um Förderungen für einen Ausstellungsraum in einem Gebäude in unmittelbarer Nähe bemühen. Eigenmittel für das Projekt sollen durch Veranstaltungen hereinkommen.

Entdeckt wurde das unterirdische Bauwerk durch Zufall. Im Mai 1993 brach Maria Angerlehner, die Mutter der Grieskirchner Bürgermeisterin Maria Pachner, beim Rechen von Gras mit einem Fuß in ein Erdloch ein. Bereits wenige Tage später begannen Werner Meirhofer und Herbert Moser mit Grabungen zur Freilegung der ersten Kammer.

Wer mehr über die Erdställe erfahren möchte, hat dazu am Samstag, 15. März, Gelegenheit. Bei einer Veranstaltung im Schloss Tollet anlässlich des 1. Geburtstages des Vereins informiert Experte Josef Weichenberger über den aktuellen Forschungsstand zu den rätselhaften Geheimgängen. FH-Professor Kurt Niel berichtet über seine Vorträge in Kalifornien zum Erdstall in Unterstetten und über "MOBES", einen mobilen Erdstall-Sensor. Musikalisch unterhält ein mehrfach ausgezeichnetes Gitarrenduo. Beginn ist um 19 Uhr.

