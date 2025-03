Am 4. April entscheidet sich das Schicksal der Haager Erlebnisbergbahn

Verschwindet die Erlebnisbergbahn von der Luisenhöhe? Am 10. April stimmt der Haager Gemeinderat ab, bis dahin muss ein Betreiber in Sicht sein.

Nägel mit Köpfen wollen der Haager Bürgermeister Konrad Binder (VP) und der Gemeinderat machen: Bis 4. April soll sich das Schicksal der Erlebnisbergbahn Luisenhöhe und damit auch der beliebten Sommerrodelbahn entscheiden. Findet sich bis dahin kein Betreiber, soll in der Gemeinderatssitzung am 10. April der Abbruch der Anlage beschlossen werden.

Das Gemeindeoberhaupt startet deshalb einen letzten Aufruf für einen Betreiber: „Die Bahn ließe sich wirtschaftlich betreiben. Das haben ein Gutachten und mehrere Interessenten bestätigt.“

Fordernde Rechtslage

Potenzielle Betreiber hätten bisher die Personalerfordernisse abgeschreckt: Laut Seilbahnrecht bräuchte es speziell ausgebildete Mitarbeiter, damit die Bahn Personen transportieren darf. Auch eine neue Konzession bräuchte es, die Rodelbahn müsste instand gesetzt werden. „Das wäre aber alles technisch und finanziell machbar“, sagt Binder.

Denkbar sei auch ein Betrieb, bei dem nur die Rodeln wieder nach oben transportiert werden. So könnte die Rodelbahn wieder in Betrieb gehen, viele gesetzliche Auflagen würden wegfallen. „Dann bräuchte es nur jemanden mit ein bisschen technischem und kaufmännischem Können“, sagt Binder. So könne auch ein Betreiber anfangen, der in der Zwischenzeit Personal für den Personentransport ausbilden lässt.

Die Sommerrodelbahn sei für die Haager Bevölkerung das Hauptanliegen. „Die Bergbahn war nie sonderlich beliebt, aber das Rodeln gehört irgendwie zu uns. Das ist mehr als nur Nostalgie“, sagt Binder. Sollte sich jemand für den Betrieb finden, sichert der Bürgermeister die Unterstützung der Gemeinde zu: „Wir sind aber leider keine Touristiker, wir können die Bahn nicht selbst betreiben.“ Auch die Grundeigentümer seien für neue Ideen auf dem Areal empfänglich. Ein Abriss wäre schmerzhaft: „Es wurden viele öffentliche Gelder in dieses Projekt gesteckt. Es wäre schade, wenn die Bahn jetzt einfach verschwindet.“

„Haben es fünf Jahre versucht“

Doch der Gemeinderat sei mit seiner Geduld am Ende. „Wir haben fünf Jahre lang versucht, den Fortbestand zu sichern. Wenn sich nichts ergibt, müssen wir einen Schlussstrich ziehen und Platz für Neues machen“, sagt Binder. Ursprünglich hatte die Anlage statt der geplanten eine Million rund drei Millionen Euro gekostet. Die Bahn musste unerwartet nach den strengen Vorgaben des Seilbahn-Gesetzes errichtet werden.

Dass die Gemeinde die Anlage nach der Insolvenz der ursprünglichen Betreibergesellschaft 2020 um rund 200.000 Euro kaufte, hält Binder weiter für richtig: „Hätten wir das nicht gemacht, wäre nicht nur die Bahn weg gewesen, sondern auch die Aussichtsplattform und die Einrichtung der Waldschenke. So hätte sich kaum ein Pächter gefunden.“

Markus Feller, der das Lokal seit 2024 betreibt, zeigt sich zufrieden: „Ich habe das Ganze ins Herz geschlossen und will unbedingt weitermachen.“ Sein Konzept mit Veranstaltungen und einem Kiosk funktioniere. Auch den Gastronomen plagt aber der Personalmangel. „Ich sperre am 14. März den Kiosk auf – vorerst am Wochenende und in den Ferien täglich. Wenn ich Mitarbeiter finde, öffne ich auch das Gasthaus wieder.“ Das vergangene Jahr habe aber gezeigt, dass Wirtschaften auch mit dem bestehenden Angebot auf der Luisenhöhe samt Aussichtsturm und Weg der Sinne möglich ist.

Am 18. April geht es im Waldhochseilpark „GoRuck“ los. Geschäftsführer Albert Iglseder ist positiv gestimmt: „Wir haben viele Gruppen und Familien bei uns, die die Sicherheit schätzen. Seit der Eröffnung 2007 hatten wir keinen einzigen Unfall, bei dem es einen Arzt oder das Krankenhaus gebraucht hätte.“ 2023 wurde der mittlerweile siebente Parcours eröffnet. „Aber mit dem Lift war es doch deutlich einfacher“, sagt Iglseder.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

