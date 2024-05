Abwehrchef Logan Roe verlängerte bei den Black Wings um zwei Jahre

Logan Roe bleibt Abwehrchef der Steinbach Black Wings. Das teilten die Linzer am Mittwochvormittag mit. Es passt zum "Tag der Arbeit", dass mit Logan Roe ein Spieler gehalten werden kann, der für eine gute Einstellung und eine gewisse Zuverlässigkeit steht: Der US-Amerikaner absolvierte in bisher zwei Spielzeiten in Linz 110 von 111 möglichen Spielen. Nach acht Toren und 24 Vorlagen in seiner ersten Saison ließ er in der abgelaufenen Spielzeit 13 Tore und 23 Vorlagen folgen. Zudem war der 32-Jährige, der auch in Über- und Unterzahl viel Eiszeit bekommt, im Grunddurchgang mit +33 in der Plus-Minus-Wertung der drittbeste Spieler der Liga.

Abwehr-Kollege Patrick Söllinger, der kürzlich ebenfalls einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat, in der aktuellen Folge des Eisbrecher-Podcast:

Patrick Söllinger Verteidiger der Black Wings Alle Folgen Patrick Söllinger, Verteidiger in Diensten der Steinbach Black Wings, der Steel Wings Linz AG und neuerdings des ÖEHV-Nationalteams, über die abgelaufene Saison, seine Entwicklung und den neuen Vertrag bei den Linzern.

“Für mich steht an oberster Stelle, die Plays zu machen, die unsere Mannschaft in die bestmögliche Position bringen, um zu gewinnen. Auf der einen Seite hasse ich es richtig zu verlieren, und auf der anderen Seite liebe ich es zu scoren oder zu sehen, wie meine Teamkollegen treffen. Für mich ist es das Wichtigste, körperlich und mental gesund zu bleiben und über die gesamte Saison noch fokussierter und konstanter zu werden. Für diesen Verein wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir bald wieder einen Meistertitel nach Linz bringen und dass wir wieder zu den Top-4 Teams der Liga gehören. Das haben sich diese Stadt und alle die Menschen einfach verdient", wird Roe in der Aussendung zitiert. Seit neuer Vertrag läuft zwei Jahre bis Sommer 2026.

Logan Roe mit Präsident Peter Nader nach der Vertragsverlängerung. Bild: BWL

Trainer Philipp Lukas: „Logan Roe hat letztes Jahr in so vielen Belangen das Ruder übernommen. Er ist ein Spieler, der körperlich imstande ist endlos zu spielen. Er ist in der Art und Weise wie er verteidigt, sehr clever, kann aber auch Offensive für uns bereiten. Darin war er in der abgelaufenen Saison so gut wie noch nie in seiner Karriere. Wir sind sehr happy, dass wir ihn haben.”

Video: Philipp Lukas über die Vertragsverlängerung mit Logan Roe:

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Matt MacKenzie

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Abgänge:

Martin Stajnoch

Dennis Sticha

Zugänge:

noch keine

