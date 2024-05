Black Wings starten mit gesenkten Preisen in den Dauerkarten-Verkauf

Es tut sich was bei den Black Wings. Die Linzern nehmen bereits Kurs auf die neue Eishockey-Saison 2024/2025. Der Verkaufsstart der Dauerkarten ist dabei traditionell eine Art Kick-Off-Event. Nachdem man in der Vorsaison mehr als 1000 Saisonkarten an die Fans gebracht hat, wollen die Linzer diesen Wert in der neuen Saison noch überbieten.

Dafür lädt man am Dienstag der kommenden Woche die Fanclub-Mitglieder zu einer exklusiven Kabinen-Führung in die Katakomben der Linz-AG-Eisarena ein. Kapitän Brian Lebler und Headcoach Philipp Lukas werden dabei die Fans durch das Zuhause der Kampfmannschaft führen. Tags darauf sind alle Fans eingeladen, die nicht Mitglied in einem Fanklub sind.

24 Partien zum Preis von 19 Tagestickets

"Die Verantwortlichen der Steinbach Black Wings haben die Gestaltung der Saisonabos in den vergangenen Wochen intensiv und mit größter Sorgfalt evaluiert. Nach reiflicher Überlegung wird die Preisstruktur ab der Saison 2024/25 neu und nachhaltig aufgestellt. Als Berechnungsgrundlage dienen die Preise der Tageskarten in der jeweiligen Kategorie für alle 24 Heimspiele in der Saison 2024/25. Je nach Tarif wird der Dauerkarten-Preis um durchschnittlich fünf Spiele reduziert", heißt es in der Klub-Aussendung. Demnach sollen Abonnenten durchschnittlich 24 Heimspiele zum Preis von 19,36 jeweiligen Tageseintritten bekommen.

Hören Sie Verteidiger Patrick Söllinger in der aktuellen Eisbrecher-Podcastfolge über seine Saison und die Vertragsverlängerung in Linz:

Patrick Söllinger Verteidiger der Black Wings Alle Folgen Patrick Söllinger, Verteidiger in Diensten der Steinbach Black Wings, der Steel Wings Linz AG und neuerdings des ÖEHV-Nationalteams, über die abgelaufene Saison, seine Entwicklung und den neuen Vertrag bei den Linzern.

"Faire und transparente Lösung"

“Unser großes Ziel für die Saisonabos war es heuer, eine neue, einheitliche Struktur zu schaffen, die wir auch in den nächsten Jahren beibehalten können. Nachdem die Kosten nach wie vor für uns alle steigen war es uns ein großes Anliegen, für unsere Fans eine faire und transparente Lösung zu schaffen. Dazu gehört auch, dass die Abos ab sofort nur mehr für den Grunddurchgang gelten, alle Besitzer in den Playoffs aber dennoch exklusive Vorteile genießen. Nachdem wir im vergangenen Jahr doch deutlich teurer werden

mussten, freut es uns umso mehr, dass wir durch die Anpassungen nun in den meisten Kategorien die Preise spürbar senken können", sagt Klubchef Peter Nader.

Die Preise fallen dabei um durchschnittlich 6,52 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Die meisten Ersparnisse gibt's in der Kategorie "Sitzplatz A", wo die Saisonabos um bis zu 20 Prozent günstiger wurden.

Vorteile für Dauerkartenbesitzer:

Kick-Off mit Blick in die Kabine am 7. oder 8. Mai (jeweils 14 bis 18 Uhr)

Stammplatz für alle 24 Heimspiele im Grunddurchgang

Signifikante Vergünstigungen im Vergleich zum Kauf einer Tageskarte

Vorkaufsrecht UND stabiler Tageskartentarif in den (Pre-) Playoffs

Kostenloser Eintritt zu allen Heimspielen in der Vorbereitung

Gerüchten zufolge soll es im Zuge des Verkaufsstarts auch die eine oder andere Bekanntgabe hinsichtlich des Kaders geben. OÖN-Informationen zufolge soll der Kader schon deutlich tiefer aufgestellt sein, als zum aktuellen Zeitpunkt verlautbart.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

