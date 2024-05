Spende für kleinen Leon

Der sechsjährige Leon leidet am Baraitser-Winter-Syndrom, einer äußerst seltenen Gen-Erkrankung mit lediglich rund 100 diagnostizierten Fällen weltweit. Daraus entstehen neben der Belastung für die Familie auch sehr hohe Kosten.

Allein die Anschaffung eines Therapiebettes schlägt sich mit rund 15.000 Euro zu Buche. Zur Finanzierung eines solchen Bettes konnte die Rugia Ried mit dem Erlös des alljährlichen "Rugenadvents" am Rieder Stelzhamerplatz einen Teil beitragen. "Als katholische Mittelschulverbindung in Ried sehen wir es als eine unserer Aufgaben an, den Prinzipien der christlichen Soziallehre zu folgen", sagt Obmann Bernhard Navratil. Gemeinsam mit dem Aktiven-Obmann David Karer überreichte Navratil 1000 Euro an die Familie des kleinen Leon. Unterstützt wird der Sechsjährige auch vom Kiwanis Club Ried, der den Kontakt zur Rugia herstellte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper