Nicht teuer, aber auch nicht billig

Die Plattform Switcher hat trotzdem die Durchschnittspreise in Europa eruiert. Demnach kostet eine kWh in Deutschland 0,402 Euro – so viel, wie in keinem anderen Land. Dahinter reihen sich Irland (0,379), Belgien (0,378) und Liechtenstein (0,359) ein. Österreich landet mit 0,275 Euro auf dem elften Platz – hinter Lettland (0,277), aber noch vor Frankreich (0,259). Kurzum: Der heimische Preis ist nicht billig, aber auch nicht teuer. In der E-Auto-Hochburg Norwegen kostet eine kWh 0,187 Euro, am billigsten ist der Strom in der Türkei (0,056 Euro).

