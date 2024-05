Freie Werkstätten: Das schwierige Geschäft mit der E-Mobilität

Der Wandel vom Verbrenner hin zur E-Mobilität sei ein schleichender Prozess, der aber gewaltige Auswirkungen haben werde, sagt Raphael Weinberger aus Mühlheim am Inn. Der Oberösterreicher verfasste zu diesem Thema eine Masterarbeit am Institut für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität Graz (TU). Der Titel der Arbeit: "Herausforderungen und Möglichkeiten für Kfz-Werkstätten im Übergang zur E-Mobilität".