Kein Bademeister: Freibaderöffnung vorerst verschoben

Das Freibad in Obernberg bleibt vorerst geschlossen.

Es ist fraglich, ob das Freibad heuer überhaupt noch aufsperrt. Die Suche nach einem Bademeister gestalte sich seit Wochen schwierig, wie Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer berichtet. "Leider war die Suche bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. Es ist extrem schwer, einen Bademeister zu finden", sagt Bruckbauer. Es gebe zwar Bewerber, diese könnten aber erst in einigen Wochen mit der Arbeit beginnen. Damit die Gemeinde solch eine Situation nicht noch einmal erlebt, wurde entschieden, aus dem Freibad einen Naturpool zu machen. Das Projekt wurde beim Land bereits eingereicht. "Bei einem Naturpool wären wir nicht so sehr vom Personal abhängig. Zudem ist unser Freibad schon sehr in die Jahre gekommen, eine Renovierung wäre zu kostspielig", informiert Bruckbauer. Ohne finanzielle Unterstützung des Landes OÖ wird das Projekt aber nicht zu stemmen sein. "Wir hoffen auf eine Finanzspritze durch das Land", sagt Bruckbauer.

