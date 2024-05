Warum Ehepartner finanziell getrennte Wege gehen sollten

Noch immer vernachlässigen Frauen ihre Finanzen und in weiterer Folge ihre Altersvorsorge. Um ihre finanzielle Unabhängigkeit zu stärken, bietet die Sparkasse Oberösterreich werbefrei Workshops für Frauen an. Barbara Lindinger von der Filiale Schärding erklärt, wie Frauen in diversen Lebensphasen über ihre finanzielle Situation Oberhand behalten und warum ein Gemeinschaftskonto nicht das Nonplusultra ist.