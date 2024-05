Boeing: Zweiter Whistleblower überraschend tot

WASHINGTON. Er hatte bei einem Boeing-Zulieferer als Qualitätsprüfer gearbeitet und seine Vorgesetzten und auch die Behörden eindringlich vor Produktionsfehlern beim Rumpf des 737-Max-Jets gewarnt. Nun ist Josh Dean tot. Der 45-Jährige starb an einer "plötzlichen bakteriellen Infektion", heißt es. Zuvor war Dean offenbar kerngesund und für seinen gesunden Lebensstil bekannt.

Deans Tod wirft zahlreiche Fragen auf. Er ist der zweite Boeing-Whistleblower, der in diesem Jahr gestorben ist. Im März wurde der 62-jährige ehemalige Boeing-Manager John "Mitch" Barnett tot aufgefunden. Jahrelang hatte dieser die Öffentlichkeit über eklatante Mängel beim Flugzeugbauer informiert. Offiziell wird von einem Selbstmord ausgegangen, seine Angehörigen halten das aber für völlig unmöglich. Die polizeilichen Ermittlungen zu seinem Tod dauern an.

In den sozialen Medien laufen nun hitzige Diskussion. Es wird spekuliert, ob die beiden Fälle zusammenhängen könnten. Die Anwälte der beiden wollten sich jedoch nicht über die Umstände der beiden Todesfälle äußern.

Tödliche Abstürze und Flugverbot

Fest steht nur eines: Nach tödlichen Abstürzen in Indonesien und Äthiopien in den Jahren 2018 und 2019, bei denen Hunderte von Passagieren ums Leben kamen, verhängten die Aufsichtsbehörden weltweit ein Flugverbot für den 737-Jet, das für Boeing zu Umsatzeinbußen und Kosten in Milliardenhöhe führte. Das Flugverbot für das Modell wurde nach technischen Umstrukturierungen erst im November 2020 in den USA wieder aufgehoben.

