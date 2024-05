Warum der Heilige Florian Oberösterreichs Landespatron ist

Auf den Tag 20 Jahre ist es her, dass man den Heiligen Florian zum Landespatron Oberösterreichs befördert hat. Eine lange Karriere selbst für einen Beamten. Florian dürfte tatsächlich im 3. Jahrhundert nach Christus in der damals römischen Provinz Ufernoricum gelebt haben. Geboren ist er vermutlich in Cannabiaca, hinter dem sich ein Kastell am Donaulimes verbirgt – heute zu verorten in der Gemeinde Zeiselmauer nahe Tulln.