Österreich will Gasspeicher Haidach schnell anzapfen

"Wir haben beschlossen, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Staatsgebiet an unser Netz angeschlossen werden müssen", sagte die österreichische Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) der "Süddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe). Dieser Beschluss sei rechtskräftig, so die Ministerin weiter.

Anschluss noch heuer

Dieser Speicher war bisher nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen und versorgte vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas. Haidach ist einer der größten Untertage-Erdgasspeicher Europas. Sie erwarte, dass ein erster Anschluss in Haidach an das heimische Gasnetz noch in diesem Jahr erfolgen werde. "Die Speicher sind unser zentraler Sicherheitspuffer für den Winter", betonte Gewessler. Sie seien derzeit zu 50 Prozent gefüllt, ergänzte sie.

Lage "sehr angespannt"

Für Gewessler ist die Gas-Versorgungslage weiterhin "sehr angespannt". Es sei aber "eine positive Entwicklung", dass wieder mehr Gas aus Russland fließe, sagte Gewessler nach einem Gasinfrastrukturgipfel mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Unternehmen und Sozialpartnern am Freitag in Wien.

Kocher und Gewessler verwiesen darauf, dass der Gipfel nur ein erster Schritt sei, weitere Treffen in kleinerer Runde sollen folgen. Das heutige Gespräch habe jedenfalls gezeigt, dass Österreich eine gut ausgebaute Gasinfrastruktur habe. Die maximale technische Kapazität der Übergabepunkte, über die nicht-russisches Gas nach Österreich gelangen kann, entspreche dem gesamten Importbedarf Österreichs.

