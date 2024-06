Familiennachzug gestoppt: Karner will DNA-Test bei Betrugsverdacht

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) unterwegs in Wien-Favoriten. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER

Der Familiennachzug vor allem durch Angehörige syrischer Asylberechtigter hat zuletzt in Ballungsräumen Bildungseinrichtungen an die Belastungsgrenzen geführt. Besonders betroffen sind Wiener Kindergärten und Schulen. Innenminister Gerhard Karner (VP) hat nun in einer „Art Planquadrat“ zahlreiche Bewilligungsverfahren stoppen lassen. Betroffen sind rund 1000 Familienmitglieder, deren bereits positive Prüfung ausgesetzt wurde. Hilfsorganisationen äußerten den Verdacht, das sei eine wahlkampfmotivierte Aktion.

Verdacht der Korruption

Es gebe bei einigen syrischen Behörden den Verdacht der Korruption. Man habe festgestellt, dass „in manchen Botschaften das System missbraucht wurde“, sprach Karner von gefälschten Geburtsurkunden und anderen Dokumenten. Wie von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) Anfang Mai angekündigt, sollen „zum absolut sicheren Nachweis der Verwandtschaft verstärkt DNA-Tests zum Einsatz kommen“, hieß es aus dem Innenressort. Vom Verdacht betroffen sollen Botschaften wie die für Syrien zuständigen in Beirut, in Istanbul, in Teheran und einigen afrikanischen Staaten sein.

Einen Kommentar zum Thema Familiennachzug lesen Sie hier.

Der Sprecher des Vereins Asylkoordination, Lukas Gahleitner-Gertz, sprach von 400 Frauen und Kindern, deren bereits fixierte Visa-Vergabe zurückgezogen wurde. Gegen Einzelfallprüfungen sei nichts einzuwenden. Die Stornierung im großen Stil erwecke den Anschein einer Wahlkampfaktion, „um keine Einreisen bis zur Nationalratswahl zuzulassen“, kritisierte Gahleitner-Gertz. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat warnte vor Verfahren, die eine Familienzusammenführung „oft mit kleinen Kindern monatelang verzögern“.

Kanzler Nehammer wies den Vorwurf der politischen Motivation zurück. Es gehe vielmehr darum, dass der Staat im Sinne einer geordneten Integration „seine Kontrollfunktion ausübt“. Die Tonalität von VP-Generalsekretär Christian Stocker erinnerte dann doch an Wahlkampf: „Die Asylbremse wirkt! Während Kickl nur redet, handelt unser Bundeskanzler“, so Stocker Richtung FP-Chef.

Asyl im Landtag

Auch im oberösterreichischen Landtag waren Asylwerber und ausländische Straftäter Thema, wobei die Begriffe flott in einen Topf geworfen wurden. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr präsentierte einen Antrag an den Bund, wonach straffällige Asylwerber auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden sollen. In dem letztlich mit VP/FP-Mehrheit beschlossenen Antrag waren auch Asylwerber inkludiert, deren Anträge abgelehnt worden sind.

Die SPÖ hat einen Gegenantrag eingebracht, in dem nur von Rückführungen verurteilter Gewaltstraftäter die Rede ist.

Die Integrationssprecherin der Grünen, Ines Vukajlovic, sprach von populistischer Meinungsmache. Schon jetzt würden Asyl- und Schutzstatus aberkannt, wenn Menschen straffällig würden. „Damit Asylwerber abgeschoben werden können, muss ihre Sicherheit und die Wahrung ihrer Menschenrechte gewährleistet sein“, so Vukajlovic. Sie forderte eine Weiterentwicklung der Integrationsmaßnahmen und einen Ausbau der Extremismus-Prävention.

SP-Mandatar Tobias Höglinger schimpfte, dass zehn Innenminister seit 25 Jahren nichts zustande gebracht hätten. Die SPÖ will eine Erhöhung der Ausgaben für Entwicklungshilfe von 1,75 Millionen auf drei Millionen Euro. Bisher werde das Landesbudget für Entwicklungshilfe Jahr für Jahr nicht ausgeschöpft.

Beschlüsse im Landtag

Vereinfachungen für Bürger verspricht das gegen die Stimmen von SP und MFG beschlossene Digitalisierungsgesetz. Künftig soll es genügen, ein Dokument einmal einzureichen, andere Behörden greifen digital darauf zu, so VP-Klubobmann Christian Dörfel.

VP-Klubobmann Christian Dörfel Bild: OÖVP

Alle Parteien unterstützen eine Resolution an den Bund zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Die geltende Regelung für Gemeinschaftsküchen soll evaluiert, für Gastronomie eine „vollzugstaugliche“ Lösung entwickelt werden. Initiator Rudolf Hemetsberger (G) und FP freuen sich – sie sehen die Kennzeichnung auf dem Weg.

Bild: APA

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter