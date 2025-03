Nationalrat: Neue Klubobleute bei SPÖ und Neos

Bei den Sozialdemokraten übernimmt Philip Kucher vom nunmehrigen Vizekanzler Andreas Babler, Julia Herr wurde Stellvertreterin. Bei den Neos wurde der Abgeordnete Yannick Shetty in einer Klubsitzung am Donnerstag einstimmig zum Nachfolger von Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gewählt.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschungen kurz vor der Nationalratssitzung

Kucher hatte 2023 und 2024 bereits als geschäftsführender Klubvorsitzender fungiert. Nach der Nationalratswahl übernahm im Oktober des Vorjahres dann Babler, Kucher war seither Stellvertreter. In der Klubvollversammlung am Donnerstag wurde er nun mit 97,7 Prozent Stimmanteil neuer Vorsitzender, hieß es in einer Aussendung. Herr als Stellvertreterin kam auf 95,5 Prozent. Dem Klubpräsidium gehören auch Karin Greiner, Jan Krainer, Sabine Schatz und Rudolf Silvan aus dem Nationalrat an, aus dem Bundesrat Elisabeth Grimling sowie Stefan Schennach. Beigezogen werden auch die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und die Klubdirektoren.

Shetty statt Meinl-Reisinger

Shetty bei den Neos wird künftig durch das Präsidium des Parlamentsklubs, bestehend aus seinen Stellvertretern, den Abgeordneten Stephanie Krisper, Martina von Künsberg Sarre und Nikolaus Scherak, sowie Finanzreferent Markus Hofer unterstützt, wie die Pinken in einer Aussendung mitteilten.

Yannick Shetty Bild: Parlamentsdirektion | Zinner

Der 29-jährige Shetty fungierte im Parlamentsklub zuletzt als Sprecher für Integration, Migration, Asyl, Innere Sicherheit und Lehre. Zudem stand er den Pinken in zwei Untersuchungsausschüssen als Fraktionsführer vor. Der frischgebackene Klubchef bedankte sich in einer Aussendung für das Vertrauen. Meinl-Reisinger gratulierte Shetty. Dieser werde für pinke "Reform- und Kontrollkraft" im Parlament sorgen.

Bei der ÖVP steht der Klubvorsitz schon länger fest, August Wöginger war bereits am 21. Jänner einstimmig gewählt worden. Er übernahm vom ehemaligen Bundeskanzler Karl Nehammer. Wöginger hatte die Position - mit Unterbrechungen - bereits seit 2017 inne.

SPÖ-Bereichssprecher festgelegt

Auch die Bereichssprecher legte die SPÖ in ihrer Klubsitzung fest. Prominent vertreten sind die Gewerkschafter: Für die Themen Arbeit und Soziales zuständig bleibt FSG-Chef Josef Muchitsch, zusätzlich übernimmt er das Thema Senioren. GPA-Vorsitzende Barbara Teiber kümmert sich künftig um den Arbeitsmarkt, PRO-GE-Chef Reinhold Binder spricht zu Wirtschaft und Industriethemen. Sprecher für Bildung und Wissenschaft wird Heinrich Himmer, um Elementarpädagogik kümmert sich fortan Silvia Kumpan-Takacs, um Forschung und Innovation Petra Oberrauner. Vize-Klubchefin Julia Herr bleibt Umweltsprecherin, Budgetsprecher Jan Krainer, Außenpolitik- und EZA-Sprecherin Petra Bayr und Energiesprecher bleibt Alois Schroll. Bundesgeschäftsführer Seltenheim wird Mediensprecher.

Europasprecherin wird Pia Maria Wieninger, Maximilian Köllner wird Sicherheitssprecher, die Themen Jugend und Zivildienst übernimmt Paul Stich. Selma Yildirim vereint die Themen Justiz, Immunität, Unvereinbarkeit und Südtirol. Frauensprecherin wird Sabine Schatz und kümmert sich auch weiter um Erinnerungskultur. Für Gesundheit zuständig ist Rudolf Silvan, für Pflege und Inklusion Verena Nussbaum. Verteidigungssprecher bleibt Robert Laimer, Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger, Integrationssprecher Christian Oxonitsch und LGBTIQ+-Sprecher Mario Lindner. Für Kunst und Kultur spricht künftig Katrin Auer, für Verfassung Muna Duzdar, für Verkehr Wolfgang Moitzi, für Tourismus Melanie Erasim und für Menschenrechte Pia Maria Wieninger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Beate Meinl-Reisinger

Doris Bures Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.