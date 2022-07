Gasmangel: Private sollen sich warm anziehen, Großbetriebe umrüsten

Österreich bleibt bei der Frühwarnstufe im Energiebereich. Vorerst werde noch nicht die Alarmstufe ausgerufen, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Allerdings greift die Regierung jetzt tiefer in die Kiste für Maßnahmen, die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren.

So wird Großbetrieben mit hohem Energieverbrauch wie Energieversorgern und Industriebetrieben geraten, bei der Gasversorgung umzurüsten, was einige ohnehin schon machen. Das würde bedeuten, dass Kraftwerke statt Gas zum Beispiel Erdöl verwenden. Besonders bei Fernheizkraftwerken sei dies eine realistische Variante. Die Regierung würde dies finanzieren, sagt Gewessler. Damit seien Einsparungen im einstelligen Terawattstunden (TWh)-Bereich möglich, heißt es auf Nachfrage aus dem Ministerium.

Video: Wie sind die Ankündigungen der Bundesregierung einzuordnen?

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Privathaushalte fordert die Ministerin auf, sich auf die Heizsaison mit energiesparenden Maßnahmen vorzubereiten. Heizungen entlüften und warten, Abdichtung von Fenstern und Türen und ähnliche Kleinigkeiten könnten helfen, den Verbrauch um bis zu 15 Prozent zu senken.

"Die Situation ist mühsam und anstrengend und ohne Zweifel unsicher. Und ich kann nicht versichern, wie es weitergeht, und nicht prognostizieren, wie sich Wladimir Putin verhält", sagte die Ministerin am Dienstag nach der Beratung der Regierung und der Kommunikation mit energieintensiven Betrieben.

Vor sieben Tagen seien die Gaslieferungen aus Russland zurückgegangen. Daraufhin habe die Regierung beschlossen, die folgende Woche genau zu beobachten. Am Wochenende sei die Menge Gas, die man einlagern konnte, von 100 auf 350 Gigawattstunden (GWh) gestiegen. Derzeit würde auch kein Strom aus Gas erzeugt, weil die Erzeugung aus erneuerbaren Energieträgern wie Wasser ausreiche, sagt der Chef der E-Control, Wolfgang Urbantschitsch.

Die nächste Herausforderung werde die an sich routinemäßige Wartung der russischen Gas-Pipeline Nord Stream 1, die beginnend ab dem 11. Juli für zehn Tage angesetzt ist. In dieser Zeit bis 21. Juli strömt kein Gas nach Deutschland. Was danach sein wird, sei derzeit nicht abschätzbar, sagt Gewessler. "Ich bin mit den anderen EU-Energieministern im Austausch, und wir sind uns einig, dass die Gefahr besteht, dass Putin Gas weiterhin als Waffe einsetzt." Daher sei es wichtig, Folgen einer Unterbrechung vorzubeugen und die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren, eben durch Substitution von Gas.

Zu 46 Prozent seien die heimischen Speicher aktuell gefüllt, so Urbantschitsch. Dies seien 43,9 Terawattstunden oder der halbe Jahresbedarf, so Gewessler. Einige TWh entfielen aber auf den Speicher Haidach, der zu einem Teil der Versorgung Deutschlands dient.