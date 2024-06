Wie man als kleiner Möbelhändler den großen Paroli bietet

Miteinander haben wir jetzt 300 Jahre Erfahrung als Familienunternehmen", sagt Karl Schauer. Der 58-jährige Tischlermeister meint damit sein eigenes Unternehmen sowie das Möbelhaus See + Maschik. Schauer hat vor einem Monat das fusionierte Unternehmen See + Maschik in Wels übernommen und damit in ganz Oberösterreich sechs Möbelhäuser. Mit der Eröffnung eines SieMatic-Studios im Linzer Winterhafen werden es dann sieben sein.