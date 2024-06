OGH stärkt Opferrechte: Beteiligung an einem Shitstorm kann teuer werden

Den Hintergrund des Vorfalls bildete eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Innsbruck.

Auch wenn er nur einer von vielen gewesen war, die sich an dem Shitstorm gegen einen Kärntner Polizisten beteiligt hatten, muss ein Oberösterreicher aus dem Raum Steyr dennoch den ganzen Schaden bezahlen. Der Oberste Gerichtshof hat ein bemerkenswertes Urteil gefällt, mit dem die Position von Opfern übler Nachrede in sozialen Netzwerken gestärkt wird. Bei Demo fotografiert Der Beamte begehrte immateriellen Schadenersatz nach einer Corona-Demo in Innsbruck. Der Polizist wurde damals im