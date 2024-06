Roma auf Schlossgrund: "Wo sollen wir hin? Wieder ins KZ?"

Vor dem Wasserschloss Bernau campiert seit 2. Juni eine Gruppe Roma auf dem Besucherparkplatz mit 15 Gespannen. Gerhild Handlbauer, der Besitzerin des Anwesens, jagte die Ankunft der ungebetenen Gäste im ersten Moment einen Schock ein: "Ich hatte noch nie so eine Situation und ich wusste anfangs auch gar nicht, was ich machen sollte", schildert Handlbauer.

Ihre Bemühungen, die Gruppe zur Weiterfahrt zu bewegen, blieben zunächst allesamt erfolglos. Nicht nach Wunsch verliefen auch eine von der Schlossbesitzerin eingeholte Rechtsauskunft bei ihrem Anwalt und ein weiterer Anruf bei einem befreundeten Juristen: "Mit einer Besitzstörungsklage hat man bei den Roma keine Chance. Da bleibst du nur auf den Kosten sitzen." In ihrer Not wandte sich die Schlossbesitzerin an die Gemeinde und die Polizei. Aber auch sechs Uniformierte konnten die Gruppe nicht davon abhalten, neben dem historischen Baujuwel ihr Quartier aufzuschlagen. "Wo sollen wir hin? Wieder ins Konzentrationslager?", antwortete deren Sprecher. Eine Aussage, die bei Handlbauer Eindruck hinterließ.

In Gesprächen gelang es ihr schließlich, mit den Roma-Familien die Zahlung einer Kaution zu vereinbaren. Jeweils 500 Euro sollten bis 20. Juni in zwei Raten hinterlegt werden. "Die fällig gewordene erste Rate haben sie anstandslos bezahlt. Schon vorher haben wir ihnen Zugang zu Trinkwasser ermöglicht. Toiletten haben sie in ihren Wohnwagen. Mit dem Müll gibt es keinerlei Probleme."

Dessen ungeachtet drängt Handlbauer darauf, dass der Roma-Tross ihr Grundstück besser heute als morgen wieder verlässt. Sie braucht den Parkplatz für ihre Veranstaltungen.

Aktuell hält der Energetiker Heiko Wenig vom Institut für Energie- und Bewusstseinsarbeit im bayerischen Rosenheim ein Seminar ab. "Die Teilnehmer müssen jetzt ihre Fahrzeuge neben der Zufahrtsstraße abstellen", ärgert sich die Schlossbesitzerin.

Überraschende Wendung

Ursprünglich hieß es, die Gruppe werde bis Ende Juni in Fischlham campieren. Gestern Vormittag kam es zu einer überraschenden Wendung. Der Chef der Gruppe kündigte die Weiterfahrt an. Am Freitag werde man Liezen ansteuern und sich dort einen Platz suchen. Bis zu einem großen Roma-Treffen Anfang Juli in Wien werde man in der Steiermark Quartier beziehen.

Die Zufahrt zu ihrem Schloss will Gerhild Handlbauer künftig beschranken: "Neben den Seminaren habe ich bis zu 20 Veranstaltungen im Jahr. An diesen Tagen benötige ich jeden Parkplatz."

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler

