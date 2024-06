Die Fußgängerbrücke beim Chemieknoten in Linz wird neu errichtet

Der Fußgängerübergang Chemieknoten soll erneuert werden. Dafür hat der Linzer Stadtsenat am vergangenen Donnerstag die Vergabe der Planungsleistung in der Höhe von maximal 85.000 Euro beschlossen. Mehr zum Thema: Marode Pachmayrstraße in Urfahr wird saniert Der Grund: Bei einer Überprüfung 2021 wurde festgestellt, dass die Fußgängerbrücke in schlechtem Zustand ist. So müsste in den nächsten Jahren der Korrosionsschutz der gesamten Stahlkonstruktion erneuert werden, damit es zu keiner