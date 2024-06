Hörsching statt Zeltweg: Eurofighter im Anflug auf den Fliegerhorst Vogler

Grund dafür sind mehrere Grands Prix in der Steiermark (Formel 1 bzw. MotoGP) sowie die "Airpower 2024", die größte Flugshow Mitteleuropas (sie findet am 6. und 7. September statt). Hörsching ist in der Heeresplanung als Ausweichbasis für die Eurofighter vorgesehen und soll diese Aufgabe in Zukunft öfter übernehmen. Was Starts und Landungen von Militärjets betrifft, so war es in den vergangenen Jahren allerdings ruhig geworden in Hörsching.