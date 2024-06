Tanzkunst im Meer bewegter Punkte

Tanzende Körper und Hightech-Multimediakunst: Was widersprüchlicher nicht sein könnte, wird mit der Landestheater-Kompanie Tanz.Linz und den Medienkünstlern der Kunstuniversität Linz zur stimmigen Einheit. Bis auf den letzten Platz gefüllt war am Samstag der Deep Space im Ars Electronica Center Linz, wo der multimediale Tanzabend der Frage "What is remaining?" nachspürte.