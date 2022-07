Am 1. Juni 1968 wurde der erste Gas-Importvertrag zwischen Österreich und der Sowjetunion unterfertigt. Das Gas wurde über die heutige Slowakei bis Baumgarten in Niederösterreich und weiter via Kronstorf nach Linz geleitet – Speicher gab es damals noch keine, das Gas wurde direkt verbraucht. Doch der Bedarf stieg rasant, das Leitungsnetz musste erweitert werden.