Georg Riedl: "Ich muss nix mehr werden"

Die Immo-Karriere Daniel Riedls begann mit einem Todesfall. Den Studienabschluss in Handelswissenschaften an der Wiener Wirtschaftsuni in der Tasche, schickte er 1997 drei Bewerbungen: an ein Telekomunternehmen, einen Reiseveranstalter und die Constantia Privatbank. Beim Telekomanbieter meisterte er das Assessment-Center, das Jobangebot war dann aber nicht so verlockend. Eher hätte Riedl der Posten als Assistent des Vorstands beim Reiseanbieter gereizt, war Reisen doch eines seiner Hobbys.