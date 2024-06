Alle Alten kamen unfallfrei ins Ziel

"Schau, ein Ur-Quattro!" Den Worten folgte ein begeistertes Lächeln und ein ebenso erfreutes Winken im Vorbeifahren. In diesem Moment wurde auch dem Beifahrer im gefeierten Wagen klar, dass er Teil eines besonderen Events ist. Die "Mühlviertel Classic" feierte mit drei Tagestouren bis Samstag über teils sehr ausgefallene Routen im Dreiländereck Oberösterreich, Bayern und Südböhmen ihr zehnjähriges Jubiläum – unfallfrei. Das war Fahrtleiter Rudi Sammer und seinem Team auch heuer am wichtigsten. So konnte immer am Ende der Etappen im Start- und Zielort Hotel Guglwald entspannt gefachsimpelt und natürlich auch gefeiert werden.

125 Fahrzeuge waren am Start, unter ihnen automobile Schätze, die vor fast 100 Jahren gebaut wurden, und "Flitzer", die im Rennsport vergangener Jahrzehnte für Furore gesorgt hatten. Die Fahrer, meist auch die Besitzer der "Oldies", waren heuer so international wie noch nie, kamen sogar aus Litauen ins Mühlviertel.

Rund 450 Kilometer legten die Teilnehmer an den drei Tagen nach streng vorgegebener Route zurück, mussten zudem in 20 Sonderprüfungen ihr Fahrkönnen, was Präzision und Genauigkeit betrifft, unter Beweis stellen. Schon einmal mit einer Stoppuhr am Beifahrersitz gesessen, um dem Lenker des Fahrzeuges sekundengenau Direktive zu geben, wie schnell er beim nächsten Lichtschranken sein muss? Wenn ja, dann wissen Sie Bescheid, dass das auch Stress machen kann.

Am Ende durften sich Isabelle und Christian Mitterdorfer aus Österreich mit ihrem Jaguar E-Type (Baujahr 1965) als Gesamtsieger feiern lassen. Die Damenwertung holte sich das deutsche Duo Barbara Richter und Britta-Christin Rehberg mit ihrem Riley (Baujahr 1937).

Nach der letzten Etappe, die penibelst genau im 60 Seiten starken Roadbook den richtigen Weg vorgab, hatten nicht nur alle Teilnehmer ihre Freude an der "Mühlviertel Classic", auch den Verantwortlichen schien die Sonne, die sich nicht immer während der drei Tage blicken ließ. Das Event habe auch im Jubiläumsjahr seinem Ruf alle Ehre gemacht, war Markus Obermüller, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mühlviertler Hochland, begeistert. "Es hat sich gezeigt, dass wir mit der Ausrichtung richtig liegen." Der "Drive for Charity"-Spendentopf wurde wieder kräftig aufgefüllt, um im Bedarfsfall Menschen in der Region rasch und unbürokratisch helfen zu können.

PS: Dass der Quattro-Mitfahrer auf dem Heimweg nach Linz mehrmals den Drang verspürte, Passanten zuzuwinken, war mehr als nur ein Indiz dafür, dass die "Mühlviertel Classic" nachhaltig Eindruck gemacht hat. Aber wer winkt einem Golf zu? Da muss er noch ein paar Jahrzehnte altern.

