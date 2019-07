Pkw mit Moped kollidiert - Jugendlicher verletzt

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Samstagabend um 17:20 Uhr mit seinem Moped auf der Bahnhofstraße im Ortsgebiet von Rohrbach in Richtung stadteinwärts. Zur gleichen Zeit lenkte eine 49-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach ihren Pkw auf der Gemeindestraße Steinland und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei dürfte sie den von links kommenden Jugendlichen übersehen haben. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der der Bursch zu Sturz kam. Er wurde verletzt und von der Rettung ins Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht.

