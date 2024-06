Mit dem Rad vom Brenner nach Villach

Am Beginn der Fahrt geht es zurück in die Vergangenheit. Denn bis Gossensaß folgt man der alten Trasse der Brennerbahn, die 1867 eröffnet wurde und von Innsbruck nach Verona führte. Mit dem Rad rollt man ab dem Brenner meist abwärts, durch Tunnel und vorbei an alten Bahnwärterhäuschen bis Gossensaß, das während der Monarchie ein bedeutender Kurort war. Vorbei an einer Statue von Kaiser Franz Joseph führt die durchgehend asphaltierte Strecke weiter bis Sterzing.