Alte Donaubrücke wird ab Montag geschweißt und geflickt

Am Tragwerk der 60 Jahre alten Donaubrücke Mauthausen sind Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich. Das hat eine technische Überprüfung ergeben. Demnach müssen statisch tragende Bauteile verstärkt werden. Bereits diese Woche wurde dafür der Korrosionsschutz an den schadhaften Stellen entfernt. Von Montag bis Freitag kommender Woche sind umfangreiche Schweißarbeiten am Brückentragwerk vorgesehen.

Um den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden diese Tätigkeiten in den Nachtstunden zwischen 19.30 Uhr und und 5 Uhr – außerhalb der Hauptverkehrsazeiten – statt. Bei den Schweißarbeiten wird es zu kurzfristigen Verkehrsanhaltungen und Wartezeiten kommen, da für die Arbeiten eine weitestgehend schwingungsfreie Brücke notwendig ist. Die Durchführung der Schweißarbeiten ist zudem stark wetterabhängig.

