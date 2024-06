Präzision auf der Straße und im Blatt

Mit grüblerischen Grüßen schloss OÖN-Leserin Christine S. ihr Mail an den Grammatikkummerkastenonkel: Ob es anstatt "Führerkabine" (siehe Faksimile) nicht besser "Fahrerkabine" heißen sollte? "Andererseits braucht der Fahrer/die Fahrerin einen Führerschein ...?" "Führer" zählt in Österreich und Deutschland zu den belasteten Vokabeln, zur Sprache des Dritten Reichs. So wie das Wort "Volkskanzler" wurde es von der NS-Propaganda in Beschlag genommen. Der "Führer" wird aber in Verbindung mit einer