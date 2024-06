Die bittere Geschichte eines Landes

Wenn ein preisgekrönter Science-Fiction-Autor sich an einen Thriller wagt, ist durchaus Skepsis angebracht. Nicht bei Lavie Tidhar. Der gebürtige, in London lebende Israeli hält nicht viel von Grenzen, privat wie beruflich. Er war in Südafrika ebenso zu Hause wie in Laos und Vanuatu, schreibt auch Kinder- und Fantasybücher und nun einen Thriller, wenn auch nicht im klassischen Sinn.