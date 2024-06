Ein klares Bekenntnis zur geplanten Windkraft-Anlage am Oberpassberg gab der Windhaager Gemeinderat in einer Sitzung am Donnerstagabend ab: Die Mandatare sprachen sich einstimmig für die Einleitung eines Flächenwidmungsverfahrens sowie eines UVP-Verfahrens am vorgesehenen Standort aus.