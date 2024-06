Im Durchschnitt werde die Lehre um etwa sechs Monate verlängert, sagt Monika Weibold von "Jugend am Werk".

"Am Anfang war ich sehr unsicher", erinnert sich Yamama Aljasem an ihre Lehrzeit zurück. "Ich habe mich nicht einmal getraut, Kunden zu begrüßen", sagt die 22-Jährige. Sie war vor acht Jahren mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien nach Österreich geflüchtet.