Von Monaco bis Galatasaray: Fußball-Stars zu Gast in Oberösterreich

Nach der Saison ist vor der Saison: Zuletzt stimmte sich noch Österreichs Fußball-Nationalteam im oberösterreichischen Windischgarsten auf die Europameisterschaft ein – in den kommenden Wochen werden auch internationale Top-Klubs ihre Zelte in Oberösterreich aufschlagen. Rund 35 Teams nehmen in den kommenden Wochen Anlauf auf die neue Spielzeit.

Neben dem vom Österreicher Adi Hütter trainierten französischen Vize-Meister AS Monaco (14. bis 21. Juli im Hotel Dilly in Windischgarsten) halten auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul (9. bis 18. Juli, Geinberg) oder der deutsche Zweitligist Fortuna Düsseldorf (11. bis 19 Juli, Falkensteiner Bad Leonfelden) ihre Trainingslager in Oberösterreich ab. "Ich zitiere ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der gesagt hat, dass Oberösterreich für das Nationalteam zum zweiten Wohnzimmer geworden ist. Ähnlich verhält es sich auch für viele internationale Vereine", freut sich Sportlandesrat Markus Achleitner. Rund 15.000 Nächtigungen und einen Umsatz von mehr als drei Millionen Euro bringen allein die kickenden Gäste samt ihrem Anhang, unbezahlbar ist die Werbung für Oberösterreich.

Den Anfang macht am Montag der tschechische Top-Klub Slavia Prag, der im Loxone Campus in Kollerschlag residiert. Ein besonders aktiver Akteur in Sachen Trainingscamps ist der Bad Wimsbacher Heinz Rosenauer mit seiner Agentur "imFocus GmbH". Bei ihm läuft an Tagen wie diesen das Handy nahezu im Dauerbetrieb: "Es ist gerade eine unglaublich intensive Zeit, Gespräche und Verhandlungen laufen fast durchgehend." Selbst wenn es am Ende zu keinem Abschluss kommt: "Es ist schon viel wert, wenn sich die Klubs die Gegebenheiten direkt vor Ort ansehen", sagt Rosenauer. So waren unter anderem Betis Sevilla oder der FC Porto in Oberösterreich, um mögliche Destinationen für die kommenden Jahre zu begutachten.

Gegen wen testet der LASK?

Auch den einen oder anderen Testspielkracher wird es wieder geben. Fix ist bereits das Duell am 6. Juli zwischen Rapid Wien und Slavia Prag in Bad Leonfelden. Und auch wenn es Fußball-Bundesligist LASK im Vergleich zu allen anderen OÖ-Klubs noch immer nicht geschafft hat, sein Vorbereitungsprogramm bekannt zu geben, wird vor allem über eines gemunkelt: einen möglichen Test gegen Galatasaray Istanbul in der Raiffeisen-Arena.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

