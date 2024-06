Wärmepumpen-Markt: Hersteller beklagen "Stammtisch-Stimmung"

Im Kampf gegen die Klimakrise gilt die Wärmepumpe als eine Schlüsseltechnologie. Doch der Markt kommt nicht in Schwung. Im größten Nachbarland Deutschland ist der Absatz eingebrochen. In der Branche wächst die Ungeduld, weil die Kunden zögern.

"Die Verunsicherung ist für die Heizungsbauerbetriebe täglich greifbar", sagte Frank Ebisch, Sprecher des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima. Von einer "herausfordernden" Marktsituation spricht der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). Unternehmen hätten teilweise Milliarden investiert.

Ziel wird deutlich verfehlt

Der Absatz von Wärmepumpen hat sich im ersten Quartal mehr als halbiert. 46.000 Geräte wurden abgesetzt, um 52 Prozent weniger als im Vorjahresvergleich. Für das Gesamtjahr rechnet die Branche mit ungefähr 200.000 verkauften Geräten. Das ist deutlich unter dem Ziel der Regierung: Dieser schweben jedes Jahr rund 500.000 installierte Wärmepumpen vor.

Eine "Stammtisch-Stimmung" auf dem Markt beklagt Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer des Herstellers Vaillant. "Im Sommer 2022 stand für viele Menschen fest: Ich möchte weg vom Erdgas, und die Wärmepumpe ist die Lösung." Nun drehe sich die Stimmung. Von Schroeter sagte, Immobilieneigentümer sollten sich nüchtern mit der Sachlage beschäftigen. "Wir müssen aus dieser Achterbahn raus, in der die Wärmepumpe erst als Allheilmittel und dann zu Unrecht als ungeeignete und sehr teure Technologie dargestellt wurde."

Auf die kommunale Wärmeplanung zu warten, ergebe keinen Sinn. "Wenn ich als Hausbesitzer Platz habe, eine Wärmepumpe aufzustellen, ist das für die meisten Immobilien die beste Lösung", sagte von Schroeter. "Die Kosten für die Installation sind inklusive Förderung vergleichbar mit den Kosten für den Einbau einer Gas- oder Ölheizung. Die Betriebskosten sind langfristig niedriger."

Beim Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung ist in Deutschland eine Förderung von maximal 70 Prozent möglich, in Österreich sind es 75 Prozent und 100 Prozent für Menschen mit geringem Einkommen.

Die langwierige und öffentliche Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) habe viel Vertrauen bei den Kunden in puncto Heizungsmodernisierung verspielt, sagte ein BDH-Sprecher. "Hinzu kommt, dass die Menschen derzeit noch viel zu wenig über die GEG-konformen technischen Lösungen und über die neue Förderkulisse wissen."

Nach heftigen politischen Streitigkeiten auch in der Ampel-Koalition war Anfang 2024 das GEG zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Ziel ist es, den Klimaschutz im Gebäudebereich wesentlich voranzubringen. Das Gesetz sieht generell vor, dass ab heuer jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Regelungen greifen aber zunächst nur für Neubauten in einem Neubaugebiet. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Darum warten viele Kunden ab.

