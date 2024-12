Mögliche Brandstiftung: Auto brannte in Wels

Beim Eintreffen der Polizeistreife war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Zwei Zeugen gaben an, einen Knall wahrgenommen zu haben. Außerdem sahen sie vier bis fünf Jugendliche, die fluchtartig in ein angrenzendes Waldstück gelaufen seien und somit möglicherweise mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.

Mithilfe der Drohne der Feuerwehr, mehreren Polizeistreifen, sowie eine Polizeidiensthundestreife wurde der dortige Umkreis überflogen und abgesucht – diese Suche verlief allerdings negativ.

Eine Spurensicherung wurde durchgeführt und ein Brandsachverständiger angefordert.

Auto könnte gestohlen sein

Aufgrund der Marke und Type besteht der Verdacht, dass es sich beim möglicherweise angezündeten Fahrzeug um einen gestohlenen Pkw von der Nacht des 13. Dezembers auf den 14. Dezember handeln könnte. Die Ermittlungen laufen.

