Rabiater 20-Jähriger nach Rauferei in Asten festgenommen

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei gegen 0.45 Uhr in ein Lokal in Asten gerufen. Zwischen einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und einem 52-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, kam es zu einer Schlägerei. Dabei wurde der 52-Jährige verletzt. Nach der ärztlichen Versorgung wurde dieser ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl der 20-Jährige bei der Ankunft der Polizei das Lokal bereits verlassen hatte, konnte er rasch ausgeforscht und in der Nähe seines Wohnsitzes kontrolliert werden. Der alkoholisierte 20-Jährige wehrte sich jedoch heftig und schlug mehrfach auf die Exekutive ein. Er bedrohte zwei Beamte mit dem Umbringen und verletzte zwei Polizisten leicht.

Wegen des äußerst rabiaten Verhaltens wurde der Bursche festgenommen und in die Polizeiinspektion Enns gebracht. Aber auch dort setzte er sein aggressives Verhalten in der Haftzelle fort und schlug heftig gegen die Wände und Gitterstäbe. Mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Steyr überstellt.

Wie es zur Rauferei mit dem 52-Jährigen kam, wird derzeit laut Polizei durch Befragung der Zeugen sowie des Beschuldigten ermittelt.

