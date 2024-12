Warum sich Beruf und Studium gut vereinbaren lassen

Bei den Studiengängen steht vor allem das gemeinsame Lernen in Kleingruppen im Fokus.

13 Bachelor- und 19 Masterstudiengänge werden an den vier Fakultäten der Fachhochschule Oberösterreich in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels mittlerweile dual oder berufsbegleitend angeboten. Die Bandbreite reicht dabei von Lehrgängen in Informatik über Wirtschaft, Management, Technik und Naturwissenschaften bis hin zu Medizintechnik und Sozialer Arbeit.