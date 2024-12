Rekordhitze trieb Nachfrage nach Klimaanlagen

Klimaanlagen sind im Sommer gefragt, stehen aber auch in der Kritik.

Der vergangene Sommer 2024 ist als einer der heißesten in Österreichs Messgeschichte eingegangen. Laut Geosphere Austria wurden nur im Sommer 2003 noch höhere Temperaturen gemessen. Das hat auch die Nachfrage nach Klimaanlagen in die Höhe getrieben. Die Umsätze der Branche legten heuer um 38 Prozent auf 73,5 Millionen Euro zu, teilte der Marktforscher Branchenradar am Mittwoch mit.

Insgesamt wurden heuer 48.000 sogenannte "Klimasplitgeräte", also fest verbaute Klimaanlagen mit einer Außeneinheit, in Österreich verkauft, das waren um 12.300 mehr als im Vorjahr. Zuwächse habe es in allen Gebäudetypen gegeben, mehr als die Hälfte der Geräte sei jedoch im Wohnungssektor installiert worden.

Im Tiefland war der Sommer Auswertungen von Geosphere zufolge der wärmste der 258-jährigen Messgeschichte, auf den Bergen der zweitwärmste. In den Landeshauptstädten habe sich die Zahl der Hitzetage (mit mindestens 30 Grad) im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 verdoppelt, gegenüber 1961 bis 1990 sogar verdrei- bis vervierfacht. Der Sommer 2024 habe damit den Trend zu einem immer wärmeren Klima bestätigt.

Die Hitze in Städten ergibt sich durch die dichte Verbauung, weitläufige Bodenversiegelung und wenig Grün. Asphalt, Beton, Metall, Glas und andere Oberflächen speichern Wärme tagsüber und verhindern so die nächtliche Abkühlung.

Klimaanlagen halten zwar die Wohnung kühl, verlagern das Problem dabei aber nach draußen, denn ihre Abwärme lässt die Städte zusätzlich schwitzen. In die Kritik geraten Klimaanlagen auch aufgrund der darin eingesetzten klimaschädlichen Kältemittel.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper