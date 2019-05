Die Eisheiligen verlängern den Wintereinbruch

OBERÖSTERREICH. Polarluft beschert Morgenfrost zu Wochenbeginn – Ab dem Muttertag geht es mit dem nasskalten Wetter weiter.

Haube, Wollhandschuhe und Schal: Auch im Salzkammergut war gestern Winterkleidung angesagt. Bild: Hörmandinger

2,4 Grad Celsius: Das war in Bad Ischl die frostigste "Höchsttemperatur", die am Sonntag in Oberösterreich gemessen wurde. In Windischgarsten kletterten die Temperaturen auf maximal 2,8 Grad. In Linz waren es immerhin acht Grad, nachdem es am Samstag allerdings noch fast doppelt so warm gewesen war. Der angekündigte Wintereinbruch am Wochenende brachte sogar unergiebigen Schneefall, wie zum Beispiel in Gschwandt bei Gmunden, wo Wiesen und Felder leicht angezuckert waren. In Mondsee fielen etwa fünf Zentimeter Schnee, Matsch auf der Westautobahn inklusive.

"Schnee bis in Tiefenlagen von 400 Metern in Oberösterreich, das gab es Anfang Mai zuletzt im Jahr 1987", sagt der Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG. "Schuld" an dem nasskalten Wetter sind Nordströmungen, die polare Kälte zu uns transportieren und die sich im Alpenraum mit feuchter Mittelmeerluft mischen. In den Hohen Tauern in Salzburg auf 3100 Metern Seehöhe fiel mehr als ein halber Meter Neuschnee. In den Hochlagen Oberösterreichs wurde die Lawinengefahr durch den kräftigen Wind teils als "erheblich" eingestuft (Warnstufe drei von fünf).

"Zu kalt für die Jahreszeit", lautet das Fazit des Meteorologen. Und Besserung ist nicht in Sicht. In der Nacht auf heute, Montag, soll der Himmel dann aufklaren, was die Temperaturen noch einmal nach unten drückt. "Die Frostgefahr ist in den höheren Lagen im Mühlviertel am höchsten", sagt Ohms. In der Nacht auf Dienstag sei Bodenfrost bis in den oberösterreichischen Zentralraum möglich. "Empfindliche Pflanzen sollte man bis Mittwoch nicht raus ins Freie stellen", empfiehlt der Wetter-Experte. Gartler-Tipps des Biogärtners Karl Ploberger lesen Sie im Bericht unten.

"Die Eisheiligen sind pünktlich"

Mitte dieser Woche sollen die Temperaturen zwar wieder etwas ansteigen. 17 bis 19 Grad sind möglich, zwischen den Wolken blinzelt immer wieder die Sonne hervor. Doch zum Wochenende erfolgt der nächste Kaltluftvorstoß, und die Temperaturen sinken erneut. "Die Eisheiligen sind heuer pünktlich", sagt Ohms.

Pankratius am Sonntag, dem Muttertag, eröffnet den kühlen Reigen, gefolgt von Servatius, Bonifatius und der "kalten Sophie". Die Schneefallgrenze soll bei 700 bis 800 Metern liegen, prognostiziert der Meteorologe. (staro)

Wettervorschau

Der Frühling macht auch diese Woche eine Pause. Zwar wird das Wetter Richtung Wochenmitte etwas wärmer und freundlicher. Doch am Wochenende – am Sonntag beginnen die „Eisheiligen“ – wird es erneut kühl und nass. Die Schneegrenze liegt bei 800 Metern.

„Erst Minusgrade sind für Hobbygärtner bedrohlich“

Weite Teile des oberösterreichischen Alpenvorlandes und des Mühlviertels lagen gestern Früh unter einer dünnen Schneeschicht. Für Hobbygärtner, die in den vergangenen Tagen bereits Blumen, Salatpflanzen und Gartenkräuter ins Freie gesetzt haben, sei das aber noch kein Grund zur Beunruhigung, sagt OÖN-Gartenexperte Karl Ploberger. „Entscheidend ist, dass die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt bleiben.“ Wobei es auch Pflanzen gibt, die am Wochenende litten: „Zitruspflanzen, manche Balkonblumen und Fuchsien sind sehr kälteempfindlich“, erklärt Ploberger. „Wer kann, sollte diese Pflanzen in wärmere Bereiche übersiedeln.“

Der Seewalchener Garten-Guru kann dem späten Wintereinbruch aber auch Positives abgewinnen. „Das Frühjahr war bisher viel zu trocken“, sagt er. „Vor allem in Ostösterreich waren die Böden staubtrocken. Die ausgiebigen Niederschläge der vergangenen Tage waren für viele Landwirte und Gartenbesitzer höchst an der Zeit.“

Die Hoffnung, dass der Kälteeinbruch zumindest auch schlecht für Schädlinge sei, weist Ploberger zurück. „Da wäre es umgekehrt besser“, sagt er. „Wenn es im Winter Wärmeperioden gibt, kommen die Schädlinge zu früh heraus und gehen ein, wenn es wieder kalt ist.“

Ploberger beobachtet, dass der Klimawandel generell zu einer Verlängerung der Gartensaison geführt hat. „Die Vegetationsphase beginnt früher und dauert länger“, sagt er. Insofern seien althergebrachte Orientierungshilfen im Kalender wie die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) nicht mehr so zuverlässig wie früher.

Heuer offenbar aber schon. In den kommenden Tagen kehrt der Winter ein weiteres Mal zurück – und dieses Mal sind auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten. „Dann wird es für viele Kulturpflanzen, die schon im Freien sind, wirklich gefährlich“, sagt Ploberger. Und empfiehlt, Salate und Blumen zumindest mit einer doppellagigen Vliesschicht vor der Kälte zu schützen. (ebra)

