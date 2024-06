Krypto-Scam: 57-Jähriger überwies 150.000 Euro an Internetbetrüger

Es begann mit einer Werbeanzeige auf einer Social Media Plattform, die Anfang des Jahres die Aufmerksamkeit des 57-Jährigen aus Urfahr-Umgebung erregte.

Darauf waren laut Polizei bekannte Persönlichkeiten abgebildet. Mit kleinen investierten Geldbeträgen hätten diese angeblich riesige Beträge an Gewinn gemacht. Und das dank der "Investmentprofis". Der 57-Jährige registrierte sich auf der Website. Unter anderem gab er seine Telefonnummer an.

Anfang Februar kam der erste Anruf der Täter. Sie versprachen dem Mann Unsummen an Gewinn, würde er ein "kleines Erstinvestment" von ein paar hundert Euro tätigen. In den kommenden Monaten wurde dem Mann aktives Trading mit der Kryptowährung Ethereum vorgegaukelt. Und dies offenbar geschickt, denn der 57-Jährige überwies insgesamt um die 150.000 Euro an die Betrüger.

