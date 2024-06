Roman Itzinger: Alles, was fährt, unter einen Hut bringen

Roman Itzingers Büro könnte nicht sinnbildlicher situiert sein: direkt neben dem alten Fernheizwerk in Wels, wo man einst Kohle, später Gas verfeuerte. Heute ist es still im Werk, vor dem Tor steht eine Stromtankstelle. An der hängt Itzingers E-Motorrad oder E-Auto. Der Techniker in der Abteilung für Energiesysteme der Wels Strom GmbH entwickelt Anlagen etwa für Biogas, Wasserstoff oder Kraft-Wärme-Kopplungen.