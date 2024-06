Nova Rock: Festivalfinale startet nach einer regnerischen Nacht

Auf der Red Bull Stage sind Frank Carter & The Rattlesnakes die Headliner. Die Red Stage wird heute nicht bespielt. Die nächtlichen Regenschauer sorgten vor allem beim ÖAMTC für zahlreiche Einsätze. Das Rote Kreuz behandelte Besucher wegen Unterkühlung. Das Finale sollte trocken bleiben.

Am Samstag hatte es nach einem perfekten Festivaltag ausgerechnet bei den Headlinern Måneskin und Alice Cooper zu schütten begonnen. Am Samstagabend wollten Festivalbesucher wegen des Regens mit ihren Autos frühzeitig abreisen, mit dem Pkw angereiste Tagesgäste brachen ebenfalls auf, was zu Problemen bei den Ausfahrten führte. Etliche Fahrzeuge blieben im gatschigen Boden stecken und wurden herausgezogen, berichtete eine Club-Sprecherin auf APA-Anfrage. Pannenfahrer des ÖAMTC waren am Sonntag auch mit Ketten unterwegs. Für die Abreise am Montag empfahl der Club, im Fall einer Panne einfach die Motorhaube zu öffnen und zu warten. Die Helfer, die am Gelände ihre Runden drehen, würden dann zum Auto kommen.

Mehreren unterkühlten Fans wurden vom Roten Kreuz Decken zum Aufwärmen zur Verfügung gestellt, berichtete Einsatzleiter Florian Feldmann. Ansonsten hielt sich die Zahl der Versorgungen weiter in Grenzen. Insgesamt wurden bisher 1.659 Personen am Festivalgelände behandelt, 317 Transporte absolviert und 51 Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Großteils handelte es sich nach Angaben des Roten Kreuzes um stumpfe Verletzungen nach Unfällen, etwa an Knöcheln oder Händen. Vom Kriseninterventionsteam wurden zehn Personen betreut.

Am Sonntagvormittag wurden außerdem Hackschnitzel aufs Festivalgelände gebracht, um die Böden wieder aufzubessern. Das führte dazu, dass der Einlass mit einer halben Stunde Verspätung begann, hieß es von einem Polizeisprecher. Ansonsten sei die Lage aber weiter ruhig. Das Programm endet heute bereits um 23 Uhr.

