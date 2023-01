Auftakt zum Heim-Doppel: Gegen Bozen muss "jeder seinen Teil beitragen"

Emilio Romig will "wieder angasen"

"Die Pause war super für den Kopf, weil man in den zwei Wochen davor nicht viel gesehen hat außer die Eishalle. Und wir haben mehr Spiele verloren als gewonnen und das ist nicht das, was wir wollen. Wir haben die Phase aber überstanden und jetzt gilt's wieder anzugasen.", sagt Black-Wings-Stürmer Emilio Romig vor der Partie am Freitag gegen den HCB Südtirol. Auf zwei trainingsfreie Tage nach der 3:5-Niederlage gegen die Graz 99ers folgten intensive Trainings. Dinge, die sich durch den