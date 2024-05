Gina Lollobrigidas Erbe wird versteigert

Ein ganz besonderer Schatz, der vom Auktionshaus Wannenes am 28. und 29. Mai in Genua versteigert wird, ist eine Uhr mit der Gravur "to Gina with admiration", die Gina Lollobrigida vom ehemaligen kubanischen Staatschef Fidel Castro als Geschenk erhalten hat. Insgesamt kommen 410 Objekte der am 16. Jänner 2023 verstorbenen Filmdiva unter den Hammer, darunter Möbel, Schmuck und Kunstwerke.

Lollobrigidas Star-Fotoapparat

So wird auch jener Fotoapparat versteigert, mit dem die Künstlerin Fidel Castro, den Schauspieler Paul Newman und den Maler Salvator Dali porträtiert hat, ebenso der Stern auf dem "Walk of Fame" und die Preise für den Film "Brot, Liebe und Fantasie" (1954) und "Kaiserliche Venus" (1962).

Lollobrigidas Vermögen bestand unter anderem aus einer prunkvollen Villa auf der Via Appia Antica in Rom, einer Wohnung in Monte Carlo, weiteren Immobilien und teurem Schmuck. Die Schauspielerin hinterließ ihrem langjährigen Assistenten Andrea Piazzolla einen Treuhandfonds mit ihren Kunstwerken und gab ihm dabei den Auftrag, ihre künstlerische Tätigkeit in der ganzen Welt bekannt zu machen.

Der 37-jährige Piazzolla hatte die Hälfte des Vermögens der Diva erhalten. Den Rest bekam der einzige Sohn der Künstlerin, Andrea Milko Skofic, mit dem Lollobrigida in Streitigkeiten war. Dem italienischen Staat vermachte sie ihre Sammlung von insgesamt 100 etruskischen Vasen.

