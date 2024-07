Maria Köstlinger: „Du lernst so viel in der Praxis, stehst aber sofort auf dem Tablett“

Kammerschauspielerin Maria Köstlinger ist seit 27 Jahren am Theater in der Josefstadt engagiert.

Oh mein Gott, die Zeit vergeht, das ist so schrecklich“, blickt Maria Köstlinger auf die vergangenen 27 Jahre zurück und lacht. Mehr als die Hälfte ihres Lebens ist die 52-Jährige Mitglied im Theater in der Josefstadt, im Vorjahr wurde sie zur Kammerschauspielerin ernannt. „Ich bin wahnsinnig glücklich und dankbar.